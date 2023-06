Ecco i fondi per aiutare con gli affitti

di Barbara Calderola

Contributo per l’affitto, obiettivo, "non perdere casa", il Distretto sociale Est Milano apre lo sportello per aiutare le famiglie di Pioltello, Rodano, Vimodrone e Segrate a compilare la domanda. C’è tempo fino al 30 giugno per avanzare la richiesta e ottenere i fondi necessari, a disposizione ci sono 166mila 804 euro. Destinatarie, le famiglie in difficoltà economica, che resiedano da almeno sei mesi nell’abitazione. Ci sono poi requisiti di reddito e cioè Isee fino a 26mila euro, o Isee corrente non superiore a 35mila (e comunque con una perdita di reddito del 25% rispetto all’anno precedente). Per ottenere i fondi non bisogna avere ricevuto lo sfratto e non si deve avere un alloggio "idoneo" di proprietà in Regione. Si avranno al massimo 10 mensilità con un tetto fissato a 3.600 euro complessivi. La graduatoria terrà conto delle difficoltà vissute dai nuclei a causa del caro bollette, sia del gas che dell’elettricità, e dell’impatto di questa situazione su bilanci domestici sempre più difficili da far quadrare. I soldi saranno erogati dopo controlli a tappeto sul 10% delle richieste e in tutti i casi i cui le dichiarazioni sostitutive facciano sorgere dubbi. "Un bando anti-crisi che aiuterà i più fragili a tenere in piedi uno dei due grandi pilastri della vita: la casa, l’altro è il lavoro - dice Mirko Dichio, assessore ai Servizi sociali di Pioltello -. Nella scorsa edizione 2022 i fondi, 453mila euro, sono stati esauriti, su 370 le domande ne sono state accettate 340: un’operazione immane". Per richiedere assistenza nella compilazione si può scrivere ad [email protected] indicando nome e cognome, residenza, indirizzo mail e recapito telefonico.