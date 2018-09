Milano, 15 settembre 2018 - C’è l'azienda di pelletteria che ha disegnato una borsetta per la regina Elisabetta II d’Inghilterra, c’è il laboratorio che produce le chitarre in metallo preferite da Lou Reed e Ben Harper, c’è l’officina che fa rinascere con la modellazione 3D le vecchie fuoriserie dell’Alfa Romeo, c’è l’impresa che ha realizzato il maxi-tavolo per l’Expo 2015 firmato da Michele De Lucchi. Tutti esempi di eccellenza, in alcuni casi aziende più note all’estero che in Italia. L’iniziativa «Manifatture Aperte» in programma il 29 settembre nasce proprio per far conoscere meglio ai lombardi le piccole e medie imprese che hanno fatto grande l’economia lombarda.

Settanta realtà artigianali tra aziende, laboratori, atelier, botteghe, centri ricerca e Fab Lab che tra 15 giorni potranno essere visitate gratuitamente con un semplice «clic» sul sito Internet www.manifattura.milano.it. L’iniziativa che punta a valorizzare il «Made in Italy», anzi il «Made in Milan e Lombardy» è stata presentata ieri a Palazzo Marino dall’assessore comunale alle Attività produttive Cristina Tajani, dal presidente dell’advisory board Manifattura Milano Stefano Micelli e dallo scientific chairman of World Manufacturing Forum Marco Taisch, il Forum che si svolgerà il 27 e 28 settembre a Cernobbio. Alla presentazione hanno partecipato anche alcuni dei protagonisti, cioè dei 70 capi delle aziende «in vetrina» il 29 settembre. Paolo Amato di Leu Locati in via Cosimo del Fante a Milano racconta che l’azienda nata nel 1870 si è trasformata in pelletteria di alta qualità nel 1908 e ha prodotto una borsetta per la regina Elisabetta, una borsetta che appare nelle foto in cui «Sua Maestà» è insieme a Margaret Thatcher e Ronald Reagan.

Dalla pelletteria alle chitarre, quelle di Noah Guitars di Lambrate, il laboratorio conosciuto in tutto il mondo perché è stato il primo a realizzare chitarre in metallo, dal suono particolarissimo, utilizzate da Lou Reed e Ben Harper. Basta spostarsi a Cormano, in provincia di Milano, ed ecco il Laboratorio Lopane, nato nel 1959 e specializzato nel riportare in vita le fuoriserie di una volta con moderne tecnologie come il reverse engineering e la modellazione 3D. Riva 1902, un’azienda di Cantù, in provincia di Como, produce invece arredi in legno massello, come il tavolo simbolo dell’Expo 2015 da 80 metri quadrati. Uno dei titolari dell’azienda, Davide Riva, sintetizza così un sentimento diffuso tra gli artigiani di eccellenza: «Non siamo profeti in patria. Sembra quasi di essere invisibili. Siamo conosciuti più all’estero che in Italia».