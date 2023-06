Eccellenze da premio... e i dolci di Knam

Premiate 6 eccellenze del commercio di prossimità. Gli esercenti sono stati selezionati in base ai criteri individuati dalla ricerca “L’eccellenza nello shopping di prossimità” di Sda Bocconi per American Express.  I riconoscimenti assegnati a 5 città italiane sono andati a Tità Bijoux a Milano, NT Murano Glass a Venezia; Cibrèo Ristorante a Firenze; Elvis Lives a Roma; Mario Talarico since 1860 a Napoli. La pasticceria Knam di Milano è stata riconosciuta come “Best Loved Shop”.  L’iniziativa è parte del progetto Shop Small, con cui American Express sostiene lo shopping di prossimità incentivando i titolari di carta a spendere nei piccoli negozi aderenti. I sei esercenti premiati sono stati selezionati sulla base delle evidenze della ricerca sviluppata dal “Channel Retail Lab” di Sda Bocconi School of Management per American Express, che ha condotto un’analisi approfondita sui fattori che concorrono al successo dei piccoli negozi di quartiere - dalla strategia, al retail mix, alla relazione con i clienti. "I negozi di quartiere che abbiamo premiato differiscono tra loro per storia, modelli di business e caratteristiche, ma rappresentano tutti un modello vincente a cui altri piccoli esercenti possono ispirarsi per sviluppare e migliorare il proprio business", ha commentato Tabitha Lens, head of marketing.