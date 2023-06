"È stato un raptus, ho perso la testa" Il compagno di Floriana confessa

di Francesca Grillo

MILANO

Ha raccontato che è stato un raptus. Non sa spiegare cosa gli sia preso, cosa gli sia passato per la testa quando ha impugnato il coltello (o forse due) e ha colpito per trenta volte al collo e al viso la compagna, lasciandola morire dissanguata sul pavimento di casa. Paolo Riccone, 57 anni, consulente finanziario, era in coma farmacologico da venerdì, da quando i carabinieri lo hanno trovato steso per terra, con ferite sui polsi e una bottiglia di candeggina vicino, da cui aveva tracannato alcuni sorsi, forse nel tentativo di suicidarsi. Per due giorni è rimasto in casa accanto alla compagna priva di vita. Poi i vicini, insospettiti dell’assenza della coppia che non vedevano in giro per il borgo proprio da un paio di giorni, hanno chiamato i carabinieri. I vigili del fuoco hanno sfondato la porta e lì c’era Floriana Floris, 49enne milanese, ammazzata a coltellate.

"L’ho uccisa io, sono stato io. L’ho colpita io alla gola. È stato un raptus, è stato un raptus", ha continuato a ripetere davanti ai carabinieri del Comando provinciale di Asti, guidati dal tenente colonnello Vittorio Balbo e dal tenente Armando Laviola, che hanno convertito il fascicolo contro ignoti, su cui stavano lavorando senza sosta da venerdì, all’accusa di omicidio aggravato nei confronti del compagno della donna. L’arresto non è stato ancora formalizzato: si devono aggiungere ulteriori elementi, dettagli, sviluppi di un’indagine che attendeva il risveglio dell’uomo per delineare quello che già era chiaro: è stato Riccone a massacrare

Floriana Floris.

Ha usato un coltello, forse due: quelli trovati nell’appartamento. Potrebbe averla colpita con entrambi, oppure ne avrebbe posizionato uno accanto al cadavere della donna per simularne un inverosimile suicidio. Saranno i successivi interrogatori e le analisi compiute dai carabinieri di Asti in sinergia con i Ris di Parma a fare luce su ogni dettaglio e ricostruire gli ultimi istanti di vita della donna. "L’ho trovata così, si è uccisa lei", aveva detto ai carabinieri appena hanno sfondato la porta dell’appartamento di Incisa Scapaccino, paesino in provincia di Asti, dove la coppia viveva. Lei lo aveva raggiunto un paio di anni fa, lasciando la sua città, Milano, per stare vicino al compagno. "Una coppia normale", hanno raccontato i vicini ancora sotto shock: non c’erano state liti e nessuno sentiva discussioni tra i due, urla, neanche il giorno dell’omicidio. La confessione dell’assassino è arrivata in poche ma lucide parole, pronunciate dal letto dell’ospedale del reparto di Rianimazione, dove ancora è ricoverato l’uomo, davanti al pm Eleonora Guerra della procura di Alessandria, ai carabinieri e al suo legale, Federica Falco, che ha già espresso la volontà di chiedere una perizia psichiatrica per il suo cliente, per valutare le condizioni di salute mentale al momento dell’assassinio e confermare l’ipotesi che soffrisse di problemi psichiatrici già in passato. Ancora non è stato emesso un provvedimento nei suoi confronti: non risulta in arresto. Ma è questione di ore.