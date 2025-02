E proprio a San Giuliano l’Agenzia per la formazione inaugurerà un “punto rosso“

In primavera Afol inaugurerà a San Giuliano un nuovo spazio, dedicato alle persone in cerca di lavoro. Con una recente delibera della giunta comunale, è stata approvata la concessione per 4 anni in comodato d’uso gratuito all’Agenzia per la formazione e il lavoro di alcuni locali dello SpazioCultura, l’edificio di piazza Vittoria che ospita anche la biblioteca. Qui, negli ambienti al pianterreno, avrà sede il nuovo servizio, che si chiamerà “Afolmet red point“ e sarà inaugurato al termine dei lavori di adeguamento dei locali. Al suo interno una gamma di servizi, dall’orientamento gratuito al coaching professionale. Attraverso il “red point“ sarà inoltre possibile perfezionare le competenze, e acquisirne di nuove, con appositi corsi di formazione. Anche le aziende potranno fare di questo servizio un punto di riferimento per la ricerca di personale.

"Con questo accordo, cui il nostro Comune ha contribuito in modo convinto, mettiamo a disposizione un luogo fisico, gestito e organizzato professionalmente da Afol metropolitana, capace di avvicinare i cittadini alle informazioni e ai servizi utili per la ricerca di un impiego – osserva il sindaco Marco Segala –. Nell’attuale congiuntura, in cui la difficoltà di trovare un lavoro è un problema diffuso, l’insediamento di una sede accreditata di Afolmet red point rappresenta un forte segnale e una grande occasione". Afol è già attiva a San Giuliano con lo Sportello lavoro. Il servizio in arrivo allo SpazioCultura permetterà di rafforzare la presenza dell’Agenzia, a beneficio dei giovani e di tutti i lavoratori. A.Z.