E intanto Vantage accelera sul “campus data center”

Se l’operazione San Carlo sembra al momento congelata, nella zona industriale di Melegnano proseguono i lavori per la costruzione di un campus data center, una struttura per la gestione e l’archiviazione dei dati informatici, a uso dei big del web. L’area interessata, di 123mila metri quadrati, è quella dell’ex cascina Bertarella: si trova tra via Carpiano e l’A1, di fronte al terreno della San Carlo. L’intervento è in capo alla multinazionale americana Vantage Data Center, che in questa operazione investirà oltre 100 milioni di euro. La costruzione del nuovo polo per l’informatica sarà accompagnata da opere di compensazione e adeguamento viabilistico, tra le quali un nuovo collegamento con la provinciale Binasca e la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Carpiano e viale Repubblica, al posto dell’attuale semaforo. Si tratta di un punto, quest’ultimo, dove negli anni si è verificato più di un incidente: la rotatoria contribuirà a renderlo più sicuro, oltre che a fluidificare il traffico. Supportato da una centrale elettrica e dalla fibra ottica, a detta del Comune l’arrivo del data center avrà ricadute positive sull’occupazione e l’indotto; inoltre consentirà di riqualificare un’area che per anni è stata lasciata al degrado. Tra cittadini, comitati e associazioni restano però sacche di malcontento e contrarietà rispetto ai progetti destinati a cambiare il volto della zona industriale.

"Oltre a contribuire in maniera massiccia all’erosione di suolo, il data center necessiterà d’importanti quantitativi di acqua per il raffreddamento degli impianti: è perciò da ritenersi una scelta sbagliata, in tempi di crisi idrica – è il parere di Roberto Silvestri, coordinatore dell’Osservatorio contro il consumo di suolo del sud-est milanese –. Si assiste sempre più spesso a scelte cementificatorie, quando invece gli spazi non edificati andrebbero tutelati poiché rappresentano un baluardo contro fenomeni come inondazioni e isole di calore". Secondo i dati Ispra, tra i Comuni a sud-est di Milano Melegnano è maglia nera per il consumo di suolo. Dai qui i flash mob che ambientalisti e residenti della zona ovest hanno organizzato in più di un’occasione per dire "no" ai nuovi insediamenti di via Carpiano. E così, nell’area San Carlo-Bertarella sono comparsi più di una volta striscioni e cartelli di protesta. Contro il data center era stato intentato, da parte di alcuni cittadini, un ricorso al Tar, poi ritirato a causa degli elevati costi legali che si sarebbero resi necessari per proseguire l’iter giudiziario.

Oltre al Data center, nella zona industriale di Melegnano è in arrivo anche una logistica.

