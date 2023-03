E il parco diventa un salotto nel verde per grandi e piccini

Il laboratorio dell’acqua è diventato subito l’attrazione principale della nuova area gioco del parco di Villa Ghirlanda, che è stata inaugurata l’altro pomeriggio insieme ai bambini delle materne cittadine. Sono stati proprio i bambini a scegliere le nuove attrezzature tra 26 proposte dal Comune: tra i preferiti, una grande altalena a forma di cesto, un percorso sviluppato su diverse altezze e un gioco di equilibrio. Non mancano una casetta di legno, amache distribuite per tutto il giardino e un castello multifunzionale. È stato scelto il legno come elemento naturale per rispettare il contesto di pregio paesaggistico del giardino storico. I giochi sono stati pensati per sviluppare diverse abilità ludico-educative: giochi individuali e di gruppo per stimolare la creatività, la socializzazione, la percezione sensoriale e le capacità motorie e di equilibrio. "Si stanno man mano perfezionando tutti gli interventi di riqualificazione nel cuore verde della città, in un’ottica di maggiore fruizione per ogni attività e per ogni età, preservando la conservazione del patrimonio e restituendolo in parte agli utilizzi storici. Per questi interventi di riorganizzazione del prato polifunzionale e dell’area giochi abbiamo investito 200mila euro, cui si aggiungono 95mila euro per il restauro dell’obelisco", ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi. È diventata fruibile, dopo la riqualificazione, anche l’arena estiva: nuove sedute e sdraio in pietra per un vero salotto nel verde, dove oltre al cinema all’aperto "si potranno organizzare picnic, letture e animazioni per i più piccoli. L’obiettivo è che si presti a diverse tipologie di eventi", ha spiegato l’assessora alla Cultura Daniela Maggi. La.La.