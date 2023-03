E i sindacati si mobilitano "Cambiare rotta"

Parte in Lombardia, con una serie di assemblee nei luoghi di lavoro e fra i pensionati, la mobilitazione della Uil "contro le scelte errate della politica" su economia e occupazione. Un dialogo con la base per decidere le future azioni di protesta, fra cui una possibile azione unitaria con Cgil e Cisl. Al centro politiche industriali, lavoro, precariato, questione salariale, recupero del potere d’acquisto, rinnovi contrattuali, pensione di garanzia ai giovani, piano energetico. E in Lombardia in particolare la sanità, le Rsa, il fenomeno diffuso della povertà e di disagio sociale specie per effetto dell’aumento dell’inflazione con pesanti ripercussioni su salari e pensioni. "In questo Paese e in Lombardia – spiega il segretario generale della Uil Lombardia Enrico Vizza- non c’è una politica industriale che individui gli obiettivi strategici a medio e a lungo termine e che eviti l’impoverimento del tessuto produttivo. Noi rivendichiamo scelte per lo sviluppo e per la riduzione delle diseguaglianze. Le tasse sui lavoratori dipendenti, ad esempio, sono tra le più alte d’Europa". In Lombardia, al termine del calendario di assemblee delle categorie, sarà convocata l’assemblea con il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri.