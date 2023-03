E gli hacker “maschilisti” attaccano la Flc Cgil

Giornata di mobilitazioni contro ogni forma di violenza sulle donne e gli stereotipi di genere. Dalle piazze, con “Non Una di Meno“, Priorità alla Scuola e i cortei studenteschi, ai dibattiti nelle università e alla Camera del Lavoro. Dove c’è stata pure una battaglia contro "disturbatori informatici". Video di uomini muscolosi in pose provocanti, audio con “voci cavernose”, sigle e frasi con connotazioni machiste sono stati pubblicati a raffica durante l’incontro trasmesso in streaming su YouTube. L’obiettivo? Impedire alle donne di prendere la parola. L’intrusione si è verificata poco dopo l’una durante l’assemblea “Donne e conoscenza”, convocata in occasione della Giornata internazionale della donna dal sindacato Flc-Cgil di Milano e rivolta al mondo della scuola, dell’università e della ricerca. "C’erano circa duecento partecipanti - racconta Jessica Merli, segretaria generale Flc-Cgil di Milano - e non appena ho preso la parola i disturbatori hanno iniziato a pubblicare i video e gli audio. Un attacco alle donne e anche al sindacato che denunceremo alla Polizia postale, visto che i disturbatori sono entrati con nome e cognome". Quattro le intrusioni durante l’incontro. "Non un gesto goliardico ma un’azione pianificata - prosegue Merli - ma noi non ci facciamo intimidire". Messaggi di solidarietà dal segretario generale della Flc-Cgil Lombardia Massimiliano De Conca: "L’attacco informatico che avete subito è vergognoso e mi fa vergognare come uomo. È stato un momento triste, che però deve darvi e darci la forza".Si.Ba.

A.G.