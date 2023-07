È caccia all’affare "Un’occasione in più per rinsaldare il rapporto coi clienti"

di Alessandra Zanardi

Al via la stagione dei saldi che coinvolge negozi e commercio ambulante: si parte il 6 luglio e si prosegue fino al 3 settembre. "Un’occasione per rinsaldare il rapporto coi clienti, che comunque va coltivato durante tutto l’anno e non solo nella stagione dei ribassi. Un consiglio ai consumatori? Fidarsi del proprio rivenditore di fiducia, che a maggior ragione in questo frangente saprà indirizzare gli acquisti e dare suggerimenti". Sono le parole di Marcello Farina, vicepresidente di Apeca (associazione provinciale per il commercio ambulante) e membro del direttivo di Confcommercio Melegnano. "Nel caso degli ambulanti, i saldi coinvolgono le categorie merceologiche dell’abbigliamento e delle calzature, mentre in genere non interessano gli articoli continuativi, come l’intimo e le calze - dice l’esperto -. Il commercio, specie quello a postazione mobile, è molto influenzato dal meteo: quest’anno il caldo ha tardato ad arrivare e chi ha puntato da subito sui capi estivi è stato un po’ penalizzato. Ora si spera in un assestamento, per dare soddisfazione agli operatori". Ma la dinamica principale che influenza il commercio, s’intende, è il potere d’acquisto delle famiglie. "A volte si nota una differenza tra l’inizio e la fine del mese, con le compere che s’intensificano in concomitanza con l’arrivo di stipendi e pensioni e decrescono via via, col passare delle settimane", conferma Farina. L’edizione 2023 dei saldi estivi sarà il primo banco di prova per le nuove regole di trasparenza del codice del consumo, che è stato modificato e integrato lo scorso marzo. Tra le principali novità c’è l’obbligo, da parte del negoziante, d’indicare il prezzo precedente, cioè il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti lo sconto. Si tratta di un modo per evitare i cosiddetti "sconti farlocchi", ossia la pratica di alzare il prezzo di un prodotto prima di applicare la percentuale di sconto durante i saldi. La nuova regola a favore della trasparenza vale anche per gli operatori dell’e-commerce e le piattaforme web. Per gli inadempienti sono previste sanzioni da 516 a 3.098 euro.