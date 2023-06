Duemila firme per salvare l'ippodromo della Maura: la città si mobilita!

"Dopo la catena umana attorno all’ippodromo della Maura, pensavo che le sorprese fossero finite. Sbagliavo. E ne sono immensamente felice. Oggi pomeriggio (ieri, ndr) in quattro ore raccolte quasi duemila firme a sostegno della proposta di vincolo diretto per la pista Maura. Andirivieni ininterrotto al banchetto per firmare, consegnare e ritirare moduli. Per costruire insieme un città a misura di persone e non di palazzinari". Parole del portavoce del Comitato e consigliere comunale della lista Sala Enrico Fedrighini.