Due vite per gli oggetti all’isola del riutilizzo

Dopo un primo periodo di incertezze sulla gestione, cresce l’interesse sull’isola del riutilizzo di Cassano presente in piattaforma ecologica che mette a disposizione usati in buono stato riutilizzabili, tutti oggetti da ritirare a costo zero, in alternativa allo smaltimento con finalità sociale. Al primo posto delle richieste ci sono le biciclette mentre non manca l’interesse per soprammobili e articoli per la casa. "È un servizio apprezzato dai cittadini – spiega Mario Cerri assessore all’Ambiente – una gestione tutta a carico del Comune. Al momento è a disposizione per i soli residenti a Cassano d’Adda. Si sta vagliando l’ipotesi di allargare il servizio coinvolgendo altri Comuni limitrofi per condividere e abbattere così i costi gestionali che fanno registrare una spesa di circa 12mila euro annuali". Dai dati inviati dal Comune si apprende che nel periodo settembre 2021 a ottobre 2022, sono stati 1.302 i beni usati consegnati in buono stato all’isola del riutilizzo, mentre sono 382 i ritiri effettuati dagli interessati per quegli oggetti esposti tra gli scaffali. Voluta dalla ex amministrazione comunale, la struttura dell’isola del riutilizzo è stata terminata nel 2018 con fondi di Regione Lombardia e del Comune di Cassano. La sua gestione era inizialmente pensata in forma gratuita da affidare a volontari, ma per mancanza di interesse da parte delle associazioni, il Comune è stato costretto all’assegnazione onerosa alla coop Spazio aperto di Milano. Stefano Dati