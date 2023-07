Due progetti dedicati ai giovani Finestra sul mondo del lavoro

di Alessandra Zanardi

Si rafforzano le politiche a favore degli under 35. Il progetto "Il tuo futuro è oggi", con capofila San Donato e partner la Città Metropolitana di Milano, ha ottenuto un finanziamento regionale di 70mila euro, su un costo complessivo di 100mila, nell’ambito del bando regionale "La Lombardia è dei giovani, edizione 2023". La notizia è di questi giorni ed è stata accolta con soddisfazione sul territorio, dove il programma si rivolge ai ragazzi dell’ambito sociale Sud-Est Milanese, con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Sono previste alcune esperienze retribuite in azienda, per aumentare la consapevolezza dei giovani nei confronti del proprio futuro lavorativo, e alcuni percorsi di autoimprenditorialità, finalizzati ad acquisire le competenze utili a creare una start-up. L’inizio degli interventi è previsto per settembre, con durata di un anno circa.

Un altro progetto che ha come partner la Città Metropolitana di Milano è "Good times", con capofila l’Azienda sociale del Legnanese. In questo caso il finanziamento regionale ammonta a 66.240 euro su un totale di 94.853; i giovani verranno coinvolti in programmi di cura dei beni comuni e rigenerazione degli spazi urbani. "Anche quest’anno la Città metropolitana di Milano sarà coprotagonista d’importanti progetti rivolti ai giovani - commenta Giorgio Mantoan (nella foto), consigliere dell’ente con delega alle Politiche giovanili -. In qualità di partner, ci siamo candidati al bando regionale, ottenendo due finanziamenti che si aggiungono a quelli già portati a casa negli scorsi anni grazie ad una progettualità competente e consolidata che, di anno in anno, va ad ampliarsi e rafforzarsi.

Svolgiamo un ruolo di monitoraggio strategico che ci permette di affinare le proposte, correggendo eventuali criticità e valorizzando, invece, gli elementi di successo. Il nostro Osservatorio metropolitano giovani, in questo senso, è uno strumento chiave di ascolto e dialogo coi territori".Grazie al progetto "I go", predisposto con un insieme di partners tra i quali Assemi, anche San Giuliano si è aggiudicata in questi giorni un finanziamento regionale di 70mila euro, su un costo complessivo di 100mila, per il rilancio e il consolidamento delle politiche under35. Fra gli interventi previsti c’è l’apertura di un sportello Informagiovani nel Comune di Melegnano.