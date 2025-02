Due opportunità a tempo indeterminato

Operai agricoli, 2 posti. Requisiti: esperienza nel settore produzione del latte e gestione animali, capacità di lavorare in autonomia organizzando le attività quotidiane in fattoria; Mansioni: coltivazione orticola e frutticola, cura degli animali da fattoria, produzione e trasformazione del latte (formaggio), manutenzione degli attrezzi agricoli, pulizia e manutenzione degli spazi comuni; Contratto: tempo indeterminato full time, alloggio in loco; Sede di lavoro: Lovere; Inserire Curriculum vitae sul sito https://www.provincia.bergamo.it, codice 22588.

Conduttore generatori di vapore, 2 posti. Requisiti: pregressa esperienza nella mansione, possesso patentino conduttore vapore almeno di 2° grado, conoscenza sistemi informatici per gestione sistemi di conduzione; Mansioni: monitoraggio dei flussi dalla sala controlli, verifica e valutazione relativamente a manutenzioni ordinarie e/o straordinarie da svolgere attraverso il servizio tecnico; Contratto: tempo indeterminato; Sede di lavoro: Comun Nuovo; Inserire Curriculum vitae sul sito https://www.provincia.bergamo.it codice 22323.