Due nuovi centri per la diagnosi delle malattie rare

Nelle Case di Comunità di Cologno Monzese e Cusano Milanino ha aperto un nuovo spazio dedicato all’accoglienza e all’orientamento dei pazienti affetti dalle malattie rare e delle loro famiglie. "Si tratta di un nuovo servizio per rispondere ai bisogni psico-socio-sanitari dei malati attraverso una presa in carico multiprofessionale e multidisciplinare – spiega Elisabetta Fabbrini, direttore generale dell’Asst Nord Milano -. Abbiamo messo in campo personale qualificato per garantire un’attenta regia del percorso di presa in carico e di supporto ai caregiver con l’obiettivo di creare una rete di servizi territoriali attorno al singolo paziente". L’impegno dell’azienda sanitaria per le malattie rare ha radici lontane. Sono attivi anche due centri specializzati negli ospedali di Sesto e Cinisello: il centro aterosclerosi e l’ambulatorio Unità pelvica. Il centro di dislipidemie e dell’aterosclerosi è formato da un’equipe di 4 medici e 4 dietisti e si occupa in particolare di due patologie rare su base genetica. "Il trattamento di queste malattie avviene attraverso farmaci di ultima generazione, che permettono di controllare la patologia e vivere una vita normale. Il nostro presidio, riconosciuto come centro di eccellenza, può prescriverle". Poi c’è l’ambulatorio che da anni si occupa delle patologia del pavimento pelvico, in particolare del dolore pelvico cronico. "La dotazione strumentale per affrontare il difficile percorso diagnostico-terapeutico è completa e aggiornata, permettendo anche il trattamento domiciliare dei nostri pazienti, dopo adeguato addestramento".

La.La.