Due minuti a rapina, armi e botte Erano il terrore di slot e gioiellieri, presi

MILANO

Determinati e rapidi, due minuti a colpo. Nell’ultima rapina anche violenti, hanno legato il dipendente della gioiellerie con delle fascette da elettricista. Armati armati di fucile a canne mozze e pistola, volto coperto con maschere in lattine e sciarpe, sei rapine in pochi mesi (da novembre 2022 a febbraio 2023) ai danni di sale slot, centri scommesse e gioiellerie a Rho, Lainate e Caronno Pertusella. E una refurtiva da 353.000 euro. Due fratelli di 35 e 25 anni e il loro amico di 28 anni sono stati arrestati mercoledì mattina dai carabinieri della Compagnia di Rho in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Milano, Cristian Mariani, con l’accusa di rapina in concorso aggravata, ricettazione, detenzione illegale di arma, lesioni personali. Le indagini, coordinate dal capitano Giuseppe Santoro sono iniziate lo scorso 17 novembre dopo la rapina ai danni di un centro scommesse Eurobet di Lainate: in due entrano, aggrediscono il dipendente e rubano 6.000 euro in contati. Poi scappano a bordo di una Fiat Panda che li attende all’esterno. Il secondo colpo della banda il 15 gennaio 2023 nella gioielleria situata all’interno del RhoCenter: le immagini delle telecamere interne riprendono i due rapinatori che entrano, puntano la pistola contro i commessi, aprono le vetrine, arraffano monili in oro per un valore di 60.000 euro e scappano a bordo di due scooter che poche centinaia di metri dopo abbandonano e danno alle fiamme, proprio vicino al parco comunale Pirandello, sotto una telecamere di videosorveglianza che riprende tutto. I due fratelli rapinatori salgono a bordo di una macchina "pulita", guidata dal complice, un 28enne incensurato. L’8 febbraio prendono di mira una sala slot a Caronno Pertusella e il 12 febbraio a Lainate.

Sempre lo stesso il modus operandi, volto coperto e in quest’ultimo colpo anche un fucile a canne mozze. In entrambe le occasioni scappano a bordo di una Citroen con targa francese, che risulta rubata a Milano. La svolta nelle indagini arriva quattro giorni dopo quando i militari trovano nelle vicinanze dell’abitazione di uno dei tre rapinatori la macchina e nel bagagliaio ci sono due maschere in lattice ed un fucile a canne mozze, di provenienza furtiva, con due colpi in canna. Il giorno prima del ritrovamento dell’auto un altro colpo, questa volta ad agire sono il 35enne e il 28enne, sempre nel centro scommesse di Lainate preso di mira il 17 novembre. Spregiudicati il 22 febbraio, alle nove e trenta del mattino, entrano in azione in pieno centro, in una gioielleria di piazza don Minzoni, in questo caso a volto scoperto. Qui minacciano il dipendente e lo legano con fascette da elettricista, procurandogli delle lesioni. E infine scappano con gioielli per un valore di 260.000 euro e si danno alla latitanza occupando un appartamento a Rozzano. E’ qui vengono arrestati il 35enne e il 28enne, mentre il terzo complice viene bloccato a Rho. Ora si trovano nel Carcere di San Vittore. Nel corso delle perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti tre proiettili cal. 7,65 ed indumenti compatibili con le rapine commesse. Roberta Rampini