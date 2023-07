Due marocchini arrestati con 5 chili di droga, colluttazione con la Polizia

Stavano confezionando dosi di cocaina quando i poliziotti li hanno visti attraverso le finestre. Due marocchini di 25 e 27 anni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Sesto con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli uomini della squadra investigativa hanno individuato un appartamento, dove era in corso una vendita di sostanze stupefacenti. I poliziotti, attraverso una finestra che affacciava su un cortile condominiale, hanno notato movimenti sospetti. Così, si sono messi in osservazione. Poco dopo uno dei due pusher è uscito dallo stabile e, notando la presenza della polizia, ha subito avvertito il complice, facendo rientro nell’appartamento. Una volta in casa, entrambi hanno impugnato un coltello e si sono scagliati contro gli agenti che dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarli. Gli operatori hanno trovato 5 chili di droga tra cocaina e hashish, oltre a tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Entrambi sono stati processati per direttissima al tribunale di Monza. Il giudice ha deciso la detenzione al carcere di Monza.