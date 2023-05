Due feriti gravi e quattro lievi nel maxi tamponamento sulla A4

Due feriti gravi e quattro lievi: è il bilancio del maxi tamponamento stradale che si è verificato ieri mattina sulla A4 Milano - Torino tra la barriera di Ghisolfa e la tangenziale ovest, in direzione Milano. L’incidente è successo pochi minuti prima delle nove e ha coinvolto quattro auto e due camion. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale intervenuta sul posto i mezzi si sarebbero scontrati per cause ancora in corso di accertamento, a un chilometro circa dalla barriera. Ad avere la peggio sarebbero stati il conducente e il passeggero dell’auto rimasta intrappolata tra un furgoncino e un mezzo pesante. È scattato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto quattro ambulanze, l’elisoccorso e un’automedica, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto si sono trovati di fronte una scena drammatica. I pompieri hanno estratto i due feriti gravi dalle lamiere della loro auto: la macchina prima avrebbe tamponato il mezzo che la precedeva e poi sarebbe stata tamponata dal camion che sopraggiungeva dietro di lei. Dopo le prime cure mediche sul posto la donna di 77 anni, passeggera, con trauma cranico, trauma toracico e all’addome è stata accompagnata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. Sono invece più gravi le condizioni dell’uomo che era alla guida (l’età non è nota) che quando sono arrivati i soccorritori era incosciente a causa di un trauma cranico. È stato trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano. Gli altri quattro feriti tra i 39 e 58 anni sono con un codice giallo al San Carlo e tre codici verdi al Sacco di Milano per lievi traumi. Il conducente del mezzo pesante, un 67enne, non ha riportato nessuna ferita e per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale. Traffico in tilt e lunghe code verso Milano sull’autostrada per tutta la mattinata. Gli agenti della polizia stradale hanno fatto i primi rilievi e ascoltato alcune testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Ro.Ramp.