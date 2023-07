"Due copie di “Il Giorno” a Milano al prezzo di una: promozione da domani"

Due copie del quotidiano al prezzo di una. La voglia di un’informazione autorevole e approfondita non va in vacanza. Anzi: raddoppia. “Il Giorno“ lancia un’iniziativa speciale per ringraziare i suoi lettori milanesi (e i turisti in città) e accompagnarli in questi primi giorni del mese. Una promozione valida solo nelle edicole del capoluogo lombardo – la città delle notizie – da domani, martedì primo agosto, e fino a domenica 6. Due copie del quotidiano cartaceo saranno riunite e “cellophanate“ insieme e vendute al prezzo di un solo giornale: 1,50 euro. La promozione (sostenuta dallo sponsor Spyraflex) sarà descritta sulle locandine appese in edicole e punti vendita e raccontata in una campagna online sui social network.

L’informazione ogni giorno, al servizio dei lettori. “Il Giorno“ racconta Milano sulle pagine del quotidiano, sul suo sito internet (ilgiorno.it) e sui suoi profili social (da Instagram a Facebook a Tik Tok). La comunità dei lettori cresce e di pari passo si intensifica l’impegno di tutti i giornalisti per soddisfare gli interessi dei cittadini, garantire una informazione ricca e puntuale, allargare le possibilità di racconto su ogni piattaforma.

Due copie al prezzo di una da condividere con chi vuoi: solo 1,50 euro. La promozione porta sempre di più “Il Giorno“ a casa dei suoi lettori, nelle famiglie, nei bar, nei negozi. Chiedi la doppia copia al tuo edicolante. E buona lettura.