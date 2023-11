Due ciclisti investiti. Una 57enne è grave

Due ciclisti investiti in dieci minuti. È stata investita sulla strada provinciale 229, all’altezza della rotatoria tra Vanzago e Pogliano Milanese. Era in sella alla sua bici quando un furgone, di quelli aperti sul retro che trasportava materiale edile, l’ha travolta facendola cadere a terra. Una donna di 57 anni è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Residente a Genova, da qualche mese si era trasferita a Pogliano. L’incidente è avvenuto ieri mattina alle 8.40 per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Vanzago. La donna è poi caduta a terra battendo le testa, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Illeso il conducente del mezzo. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. La 57enne ha riportato un trauma al volto e alla testa. Ora è ricoverata in prognosi riservata. Gli agenti della polizia locale hanno ascoltato la testimonianza del conducente del furgone e fatto i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. A quell’ora la rotonda è molto trafficata e a causa dell’incidente si sono creare lunghe code in entrambe le direzioni. Alle 8,30, un 20enne in bici è stato investito in via Monte Grappa a Cusano Milanino. Il giovane ciclista è stato preso da un’auto ed è stato soccorso sul posto dal personale del 118 che poi lo ha trasportato all’ospedale San Gerardo in codice giallo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Laura Lana

Roberta Rampini