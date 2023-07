Due arresti per spaccio a Milano, trovati in possesso di hashish e marijuana

Due arresti per spaccio in poche ore, sabato. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno in via Zamagna nel quartiere popolare di San Siro, strada più volte finita sulle pagine di cronaca per aggressioni, occupazioni abusive, rapine e spaccio. Stavolta è finito in manette per dentenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un egiziano di 32 anni che è stato trovato in possesso di 35 grammi di hashish e 450 euro. Al controllo non ha opposto resistenza.

Sei ore dopo una Volante dell’Ufficio prevenzione generale ha controllato invece un italiano di 26 anni che ha insospettito gli agenti in via Castellanza, zona Gallaratese: passeggiava avanti e indietro sul marciapiedi senza un motivo apparente, poco prima delle 18. Così è scattata la perquisizione: in tasca aveva 14 grammi di hashish e 600 euro in banconote di diverso taglio. La perquisizione si è quindi estesa a casa, non distante, dove gli agenti hanno trovato altro: 97 grammi di hashish, 15 di marijuana e due telefoni cellulari, con tutta probabilità utilizzati per comunicare con i clienti, oltre a materiale per il confezionamento. E anche per lui sono scattate le manette.

M.V.