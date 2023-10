Due arrestati per rapine a mano armata

La tecnica era sempre la stessa: avvicinarsi alla cassa fingendosi un normale cliente in fila, in attesa del proprio turno, poi estrarre in un secondo la pistola, puntarla verso le cassiere e tirare via i soldi dalle casse, anche usando le maniere forti, cercando di distruggere l’intera postazione della dipendente. In una circostanza, il rapinatore non ha esitato a estrarre l’arma in presenza di altri clienti che, spaventati come le commesse dei due supermercati, hanno cercato di nascondersi dietro alle casse. Tre rapine distinte: una a un istituto di credito di Settimo Milanese e le altre a due differenti supermercati discount a Buccinasco.

Ma il rapinatore, a volto scoperto, non aveva fatto i conti con l’occhio elettronico puntato sulle casse che lo ha immortalato. A ricostruire tutto con indagini tecniche hanno pensato i carabinieri della compagnia di Corsico, guidati dal capitano Fabrizio Rosati, che hanno arrestato due italiani, residenti nel Corsichese, accusati di rapina in concorso tra loro. Uno dei due è anche indagato per ricettazione di due motocicli e per altre due rapine messe a segno da solo. L’attività investigativa, avviata dalla sezione operativa dei carabinieri nell’aprile di quest’anno, ha consentito di ricostruire ogni dettaglio delle tre rapine. Per individuare i due responsabili e le moto, provento di furto, usate per commettere i colpi alla banca e ai supermercati, è servita un’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza, oltre alle dichiarazioni di oltre dieci testimoni e diversi sopralluoghi. I due uomini arrestati, pregiudicati, sono stati portati al carcere di San Vittore.

Francesca Grillo