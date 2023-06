Due arrestati a Milano per tentato furto di alcolici da rivendere per droga

Sono entrati nel supermercato Pam di via Piccinni, zona corso Buenos Aires, giovedì poco dopo le 18 e si sono subito diretti al reparto liquori destando sospetti. Poi sono stati sorpresi da un addetto alla sicurezza mentre cercavano di nascondere in uno zaino “schermato“ (per non far scattare l’allarme oltre le casse) varie bottiglie di alcolici. "Vogliamo rivenderle per comprarci stupefacenti", si sono giustificati una volta scoperti. Immediata la chiamata al 112: i due, un trentunenne e un ventiduenne dello Sri Lanka, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di tentato furto pluriaggravato in concorso.

Nello zaino avevano sistemato liquori e whisky quando sono stati interrotti.

Al sentire il loro piano (che avrebbero voluto vendere le bottiglie rubate per racimolare soldi per acquistare la droga) la security è rimasta stupita. Ma nel frattempo aveva già chiamato le forze dell’ordine.

M.V.