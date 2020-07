Milano, 8 luglio 2020 - A Milano i droni della Polizia locale serviranno per ispezionare 102 tetti degli edifici scolastici. Un'attività che permetterà di verificare lo stato delle coperture degli edifici che ospitano i plessi scolastici milanesi.

Questo tipo di ispezione, come spiega il Comune in una nota, permette di controllare non solo la presenza di tegole spostate, ma anche la situazione generale delle facciate e lo stato della manutenzione dei pluviali. La visione dall'alto consente anche la verifica della staticità degli elementi decorativi, di comignoli e canne fumarie. Le immagini raccolte saranno utili per capire la natura dei problemi e il modo migliore di risolverli, ovvero se basterà programmare un piccolo intervento localizzato, oppure al contrario, se servirà un rifacimento vero e proprio del tetto. Non secondario infine il risparmio per l'amministrazione, considerando il costo medio di un sistema di impalcature, circa 20mila euro, che permetta di salire in sicurezza su un tetto non raggiungibile attraverso scala aerea.

"La velocità nelle verifiche sulle coperture ci permetterà di avere un quadro ancora più preciso e dettagliato del tipo di intervento necessario per l'impermeabilizzazione dei tetti e per la manutenzione dei pluviali delle scuole milanesi, che abbiamo finanziato con 14 milioni di euro", ha commentato l'assessore all'Edilizia Scolastica, Paolo Limonta.