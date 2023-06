Milano, ostaggio del figlio a 84 anni: "Dammi i soldi per la droga"

Milano - La convivenza con il figlio, tossicodipendente, era diventata un incubo per una donna di 84 anni. Minacce, aggressioni e continue richieste di denaro, fino all’arresto dell’uomo per tentata estorsione.

La polizia è intervenuta venerdì sera, attorno alle 21.40, in un appartamento in via Calvi, nei pressi di piazzale Dateo. Il figlio, un 50enne con problemi di tossicodipendenza, si era scagliato contro la madre, dopo l’ennesima richiesta di consegnargli denaro per acquistare stupefacenti. L’uomo ha aggredito anche gli agenti, coprendoli di insulti e spintonandoli. Infine è stato bloccato e arrestato per resistenza e pubblico ufficiale e tentata estorsione nei confronti della madre. Un’anziana ostaggio del figlio, vittima di continue vessazioni.

Intanto, in vista del 26 giugno, Giornata internazionale contro il consumo e il traffico di droga, si moltiplicano le campagne. Dianova, realtà che da 40 anni si prende cura nelle sue comunità di persone dipendenti da sostanze, si focalizza sul problema dell’accesso ai servizi, soprattutto da parte delle donne. Solo il 20% delle persone che intraprendono un trattamento, secondo una ricerca delle Nazioni Unite, sono donne. Un dato che evidenza la grande differenza all’accesso ai servizi è portato alla luce dalla relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze 2022, che fa emergere come nel corso dell’anno in Italia i SerD abbiano assistito 123.871 persone: di questi la maggior parte sono maschi (86%) e hanno mediamente quasi 42 anni.

Risulta invece più giovane l’utenza di genere femminile, con un’età media di 40 anni. La campagna ‘Una via d’uscita alla portata di tutte’ ha l’obiettivo di costruire servizi inclusivi, abbattere barriere e pregiudizi. Una riflessioni arriva anche dallo psicologo Simone Feder, fondatore della Casa del Giovane di Pavia: "I servizi appropriati non nascono a tavolino ma dalle situazioni che si incontrano, nascono in strada dalla strada (...) Dobbiamo entrare dentro il mondo giovanile, sporcarci le mani di quelle fatiche vissute dai giovani e farne tracce sul nostro corpo".