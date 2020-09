Milano, 8 settembre 20202 - Operazione antidroga tra Calabria, Veneto e Lombardia. Il blitz dei carabinieri è scattato ieri all’alba: 19 le misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che ha individuato due organizzazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio di stupefacenti.

Due gruppi criminali distinti che avevano base a Sbarre, quartiere nella periferia sud di Reggio, e collegamenti anche al Nord, anche a Milano e Monza. Dei 19 indagati, 17 sono finiti in carcere, mentre per due il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg. Agli arrestati non è stata contestata l’associazione mafiosa, anche se alcuni di loro, stando alle indagini condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, avrebbero legami con ambienti di ‘ndrangheta e in particolare con la cosca Serraino, che per un lungo periodo, tra gli anni ’70 e gli anni ’90, ha smerciato maxi quantitativi di eroina e cocaina dal quartier generale di piazza Prealpi a Milano.