Milano, va in palestra con la borraccia piena di cocaina e la polizia lo ferma per un controllo: arrestato

Stava andando in palestra col borsone in spalla, ma nella borraccia metallica aveva nascosto 17 dosi di cocaina. Mercoledì pomeriggio, gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato per spaccio un trentatreenne italiano, già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti specifici.

La consegna

Gli investigatori della sezione "Contrasto al crimine diffuso", coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Michele Scarola, hanno notato l'uomo a una fermata del tram di viale Certosa, ne hanno notato i movimenti sospetti e hanno deciso di monitorarne i movimenti a distanza. Dopo alcuni minuti, è arrivata una macchina, guidata da un cinquantenne italiano: l'uomo col borsone è salito, e l'auto è ripartita in direzione corso Sempione. In via Arona, il trentatreenne ha salutato il conducente ed è sceso.

L'intervento

In quel momento, sono intervenuti gli agenti in borghese, che hanno fermato la macchina e il sospetto spacciatore. Il conducente ha ammesso di aver appena comprato 1,75 grammi di cocaina, divisi in cinque dosi. Poi è scattata la perquisizione del trentatreenne: alla base di una borraccia metallica, nascosta nel borsone, c'erano altre dodici dosi e 485 euro. L'uomo è stato arrestato: stamattina è stato processato per direttissima.