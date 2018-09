Milano, 27 settembre 2018 - La Polizia ha arrestato una rumena di 31 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno individuato un appartamento, nella zona di Villa San Giovanni, con all'interno 56 chili di hascisc divisi in centinaia di panetti. I poliziotti hanno arrestato l'inquilina dell'appartamento. Inoltre sono stati sequestrati 114.470 euro in contanti, trovati alla donna in seguito di una perquisizione personale.