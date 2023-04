Dramma sventato al Beccaria Ingoia telefonino e droga

Un ragazzino ha mandato giù un telefonino con annesso cavetto caricatore e alcuni pezzetti di hashish per riuscire a introdurli nel carcere minorile Beccaria dov’è detenuto, e dov’era rientrato dopo un permesso premio. Un gesto avventato, estremo e che avrebbe potuto costargli la vita, sottolinea Alfonso Greco, segretario regionale del Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che ha reso noto l’episodio. Così il carcere minorile di Milano torna sotto i riflettori dopo l’evasione clamorosa di sette baby detenuti il giorno di Natale (tutti erano poi rientrati, anche grazie all’intervento dei parenti, o erano stati riacciuffati entro la fine dell’anno; tutti sono stati trasferiti in minorili del Sud, tranne un maggiorenne mandato al carcere per adulti). I fatti denunciati dal Sappe risalgono a giovedì sera: "Al rientro dal permesso" il minorenne di origine straniera, "già monitorato da tempo", è stato portato all’ospedale San Paolo (che ha un reparto di medicina penitenziaria) "dove a seguito di lastra e successiva evacuazione sono stati rinvenuti, dallo stomaco minore, un telefonino, un cavetto e alcuni pezzetti di droga di tipo hashish", ha spiegato il sindacalista sottolineando come "l’operazione di polizia" sia riuscita "grazie anche al grande spirito di collaborazione e professionalità di tutto il personale del Beccaria che, nonostante i turni massacranti, riesce ad evitare l’introduzione di droga e cellulari all’interno dell’istituto detentiva". Il Sappe chiede che "l’organico possa essere incrementato al fine di poter operare in condizione di maggior sicurezza e benessere".

"Ogni giorno la Polizia penitenziaria in tutto" il Paese "porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che dentro le carceri italiane si diffonda uno spaccio sempre più capillare e drammatico, stante anche l’alto numero di tossicodipendenti tra i detenuti - rimarca il segretario generale del Sappe Donato Capece –. Pensiamo solo cosa poteva accadere al giovane detenuto con la sua folle scelta di ingerire droga, telefonino e cavo". Gli agenti del Beccaria, continua, hanno dimostrato "come l’attività d’intelligence e controllo della Polizia penitenziaria sia fondamentale", ma chiedono all’amministrazione attenzione all’"aggiornamento professionale" e "strumenti operativi di contrasto all’uso dei telefonini e di droga" in carcere. Gi. Bo.