Dove nasce l’immagine di Milano

Francesca

Golfetto

e Diego Rinallo*

Milano ha raggiunto una grande notorietà globale come capitale di creatività e design. Hanno contribuito molto a questa notorietà i suoi grandi eventi collettivi della moda e dell’arredamento, che a cadenza regolare presentano il meglio delle innovazioni nelle produzioni italiane. La stampa di tutto il mondo da decenni associa il contenuto di questi eventi a Milano e alle sue competenze. È migliorata così l’immagine e l’attrattività della città, sia verso investimenti specifici che verso talenti e nuovi cittadini. Le competenze percepite di un’area attraggono infatti talenti e investitori alla pari degli investimenti infrastrutturali, in cui, a dire il vero, il nostro Paese non è in prima fila. Ma come si è arrivati a questo risultato? Basta forse organizzare un po’ di fiere? In realtà gli elementi alla base dell’immagine di Milano sono piuttosto numerosi. Innanzitutto, questa risonanza non è di certo possibile con le fiere per la domanda nazionale, che aggregano soprattutto espositori esteri per l’import nel nostro paese.

In secondo luogo, c’è voluta la lungimiranza di chi ha superato i campanilismi regionali per aggregare in un’unica sede fieristica il meglio delle produzioni dei diversi distretti italiani, un tempo in competizione. In terzo luogo, c’è stato il supporto degli investimenti culturali attivati da governo locale e organizzatori, che hanno posizionato eventi meramente commerciali su concept più astratti e perciò più ampi, come appunto design, creatività, innovazione. Infine, con i fuorisalone divenuti sempre più un fenomeno di costume, l’associazione tra Milano e design-creatività si è rafforzata, coinvolgendo non solo gli addetti ma anche milanesi e audience internazionali. Con un numero crescente di quartieri della città a ogni edizione, la creatività diffusa dei fuorisalone ha infine rafforzato la reputazione internazionale dei saloni moda e design come eventi imperdibili e senza rivali tra le altre manifestazioni business del settore.

*Università Bocconi