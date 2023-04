Dossier sui Comuni ricicloni Legambiente bacchetta Cinisello

Cinisello viene bacchettata da Legambiente nel dossier sui Comuni ricicloni, che da 28 anni monitora l’andamento nella gestione dei rifiuti degli enti locali. La città, infatti, non ha centrato il 65% della raccolta differenziata, percentuale fissata anche dalle indicazioni regionali. "Sono oltre 370 i municipi in tutta la Lombardia che non raggiungono l’obiettivo europeo - commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -.Tra loro capoluoghi come Milano, Sondrio e Pavia ma anche alcuni grandi Comuni come Cinisello Balsamo e San Giuliano Milanese". Sotto soglia anche Baranzate, Buccinasco, Opera, Pero, Pieve Emanuele, Rozzano. Cinisello ha tra le performance peggiori con solo il 58,6% di differenziata.

La.La.