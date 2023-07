"Doppio filtro e medico al telefono"

Il caso dei due ragazzi che hanno chiamato l’ambulanza simulando un malessere solo per farsi accompagnare in città, utilizzandola quindi come un taxi gratuito, da una parte ha suscitato indignazione, non solo per il caso in sé, ma anche per le centinaia di apprezzamenti al video, e dall’altra parte ha spinto a riflettere sull’uso improprio del 118 e del sistema di emergenza e urgenza.

La dottoressa Paola Manzoni (nella foto), referente clinico Soreu Metropolitana di Areu Lombardia (Agenzia regionale di emergenza e urgenza) ammette che casi così eclatanti non ne sono capitati, "per fortuna, visto che si tratta di un comportamento vergognoso e che priva di assistenza chi ne ha realmente bisogno".

Dottoressa, voi come fate per cercare di evitare questi casi? "Abbiamo un sistema che riesce a filtrare le telefonate, individuando se si tratta di un’emergenza o una richiesta che può essere gestita diversamente. Il 112 è il primo filtro che passa poi la chiamata alla centrale del 118. Durante il primo contatto telefonico vengono poste domande, per capire la gravità".

E se si tratta di un caso non urgente?

"Dirottiamo la chiamata alla centrale medica integrata: un medico di pronto soccorso, quindi specializzato in medicina d’urgenza, gestisce la chiamata ed evita di far andare il paziente in ospedale o far uscire l’ambulanza se non c’è bisogno, anche attraverso videochiamate e con la possibilità di fare prescrizioni. In ogni modo, ogni caso viene gestito e l’utente non rimane senza risposta".

Capita però che ci sia qualcuno che chiama l’ambulanza inutilmente.

"Purtroppo sì, magari chiedendo un intervento urgente che poi non lo è realmente, con la convinzione che se chiami il 118 con l’ambulanza accedi prima al pronto soccorso. È un errore: si entra per gravità, quindi un codice verde con l’ambulanza dovrà aspettare il suo turno esattamente come il paziente che si presenta coi propri mezzi".

Cosa rischia chi invece chiama l’ambulanza senza un reale motivo?

"Ci rivolgiamo subito alle forze dell’ordine e si procede con la denuncia per procurato allarme. Il servizio di emergenza e urgenza non ha un numero infinito di ambulanze e gli strumenti che abbiamo dobbiamo metterli a disposizione di chi realmente ha bisogno".

Francesca Grillo