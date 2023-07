Dopo sei mesi la strada per Cascina del Sole resta ancora chiusa

Aperture, marciapiedi rifatti e ancora lavori in corso. In questi giorni sul territorio novatese ci sono state alcune novità, ma anche qualche aspettativa delusa. In ordine cronologico, la via per Novate, chiusa da gennaio 2023, avrebbe dovuto riaprire al 30 aprile, ma è stato tutto posticipato al 30 giugno. Amara sorpresa però per i cittadini di Novate, Bollate e Cascina del Sole che a fine giugno hanno ancora trovato la strada chiusa. Il cartello dei lavori stradali ora indica come data di apertura lunedì 10 luglio. In molti sperano che la comunicazione sia realistica perché ora per andare e tornare da Cascina del Sole bisogna allungare il percorso di diversi chilometri con relativo consumo di carburante e maggiore inquinamento. Diversa la sorte tra Novate e Bollate, la rotonda che unisce i due Comuni dalla parte di via IV Novembre, ha aperto in entrambe le direzioni e il traffico ora è ancora più scorrevole. La grande rotatoria ha preso forma e sono state aggiunte le segnaletiche orizzontali e verticali. Per quanto riguarda le entrate e uscite laterali, gli svincoli della rotonda, che porteranno alle complanari, la previsione di apertura è fine ottobre, quando il cantiere verrà chiuso, dopo anni di lavori. L’operato della ditta continua anche per la pista ciclopedonale che costeggia la rotatoria. Altre buone notizie arrivano invece per alcuni residenti di via Vialba. Andando verso Quarto Oggiaro, gli abitanti di un paio di palazzi avevano chiesto il rifacimento del marciapiede, con l’inserimento dei paletti per non fare più parcheggiare i furgoni e le auto sul marciapiede. Dopo ben 20 anni di richieste protocollate, diatribe e promesse, hanno finalmente visto l’esecuzione e il termine dei lavori. "Siamo contenti di essere stati considerati e che finalmente siano stati eseguiti i lavori. Ora è tutto diverso", commentano gli abitanti interessati.

Davide Falco