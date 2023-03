Dopo meno di due anni Il Cam della Pelucca chiude "Una doccia fredda"

di Laura Lana

Quarantotto ore per svuotare i locali e restituire le chiavi. Chiude l’esperienza del Centro aggregativo multifunzionale della Pelucca, inaugurato nell’aprile del 2021. Le associazioni presenti – Condomini Rifiuti Zero, In Sesto e Città6 - sono state avvisate dal Comune con una mail che comunicava che "in data 4032023 cessa il contratto con la società proprietaria dell’immobile". Una doccia fredda, racconta Gabriele Tromboni che sta ora cercando una nuova sistemazione. "A giugno era finita la convenzione con il Comune, ma ci era stato chiesto se eravamo interessati a continuare a condividere il locale e avevamo dato il nostro ok. Da allora non siamo più stati contattati e ora è arrivata la buona uscita – racconta il referente di Condomini Zero, associazione ambientalista da anni attiva su tutto il Nord Milano -. Da oggi basta con la raccolta di olio esausto, batterie e piccoli elettrodomestici, che portavano i cittadini del quartiere da noi educati ad aver cura dell’ambiente e che successivamente portavamo alla piattaforma. Finite le raccolte rifiuti dei volontari e la formazione sulla corretta differenziata". Stop alla stoviglioteca per il noleggio gratuito di materiale per le feste per evitare l’utilizzo di plastica usa e getta e stop anche al bookcrossing: i libri li ha ripresi la biblioteca centrale che sta chiudendo e che inscatolerà in deposito 42mila volumi. "Avevamo appena terminato e pubblicato tutto l’elenco dei 350 libri gestiti, dopo un duro lavoro di catalogazione per agevolare le richieste". Anche In Sesto ha salutato per l’ultima volta il gruppo di persone che facevano con loro esercizi posturali. La delibera dell’ottobre 2019 con cui si costituiva il Cam di via Tevere parlava di una sperimentazione "della durata di 3 anni" e della necessità di dare un luogo di ritrovo a un quartiere rimasto, negli anni, senza servizi né luoghi di ritrovo. "Veniamo considerati un costo per la comunità, tanto da restituire i locali alla società proprietaria e tenere vuoto il Cam della Rondinella perché nessun’altro oltre noi ha partecipato al bando di assegnazione", conclude Tromboni.