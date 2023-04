Dopo le dimissioni di Ferrari torna in giunta Del Signore

Pochi giorni di riflessione e confronto dopo le dimissioni di Francesco Ferrari, ed ecco nuovo assessore con annesso “rimpastino“: torna in giunta Massimo Del Signore (nella foto), eletto consigliere comunale in primavera, volto storico delle liste civiche melzesi e già assessore nell’amministrazione delle civiche guidata da Vittorio Perego, nel quinquennio 2009-2014. Del Signore si occuperà di scuola, commercio e attuazione del programma. Quello che si preannunciava come un avvicendamento in giunta è diventato, ed è stato annunciato l’altra sera in consiglio, un mini rimpasto. "Il sindaco Antonio Fusè – così una nota – rispettando le attitudini e le esperienze di ciascuno, ha ritenuto di rielaborare la distribuzione di alcune deleghe perché fossero maggiormente equilibrate e confacenti a ciascun assessore". I cambiamenti. A Sara Cannizzo, assessore alla scuola sino ai giorni scorsi, sono state assegnate le deleghe rimaste “vacanti“ a gestione degli eventi cittadini e tutela del patrimonio storico, le rimangono inoltre quelle ad associazioni, sport, biblioteca e partecipazione. La delega ai lavori pubblici, la più “spessa“ lasciata in eredità dall’assessore Ferrari uscente, passa invece a Lino Ladini, già assessore all’urbanistica. Infine, nuovo ingresso in consiglio: il posto di Del Signore va a Fabio Peroni Gatti, alla sua prima esperienza politica. Il primo dei non eletti, Franco Tornaghi, ha infatti rinunciato alla nomina, in quanto vice presidente delle farmacie comunali. Francesco Ferrari, ricordiamolo, era stato riconfermato assessore in primavera dopo la vittoria elettorale. Le dimissioni, annunciate nelle scorse settimane, sono dovute a impegni di lavoro.

M.A.