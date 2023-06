Dopo la protesta di FdI Scontro Sala-Fontana "Giunta lombarda in crisi" "Lui ostaggio dell’Aula"

di Giambattista Anastasio

La decisione di Fratelli d’Italia di disertare la riunione della Giunta regionale in segno di protesta contro il governatore Attilio Fontana e la Lega ha scatenato ieri, a cascata e a 48 ore di distanza, uno scontro tra lo stesso Fontana e il sindaco Giuseppe Sala. Quanto ai rapporti interni all’esecutivo, invece, è il tempo della tregua. Provvisoria, sussurrano da più parti. Il prossimo campo minato si dice possa essere la nomina del direttore generale dall’ASST Nord Milano: dopo la scomparsa di Elisabetta Fabbrini, FdI vorrebbe nominare Tommaso Russo, attuale direttore amministrativo di Arpa, mentre la Lega ritiene si possa procedere con la promozione di un interno in attesa di aprire il valzer vero e proprio delle nomine tra 6 mesi. Con ordine, però.

A dar fuoco alle polveri è stato Sala che, in risposta ad una domanda dei cronisti su quanto avvenuto a Palazzo Lombardia, dichiara: "Sì, senz’altro si può parlare di crisi. A me spiace per Fontana perché non bisogna mai essere felici dei problemi dei colleghi, però è una cosa grave". "Credo – ha proseguito il sindaco – che non sia solo un piccolo segno ma sia un segno evidente del fatto che dall’altra parte (ovvero nel centrodestra ndr) la costruzione di sistemi di governance è molto legata alle logiche dei partiti. A Milano invece non è così, perché io ho avuto sempre l’assoluta libertà o me la sono presa. Non ho mai avuto nessun condizionamento". A chi lo sollecita sullo scenario (a dire il vero non proprio plausibile) di una correzione del peso dei partiti nella Giunta regionale, Sala spiega: "Dipende da quanto il mio collega Attilio Fontana è in grado di fare. Se si comincia così poi diventa tutto molto più difficile, quindi se deve correggere va fatto subito. Lui è il presidente quindi lui deve avere la libertà di fare le sue scelte altrimenti capisco il suo sfogo che così non si può andare avanti".

Dura la replica del governaotre: "Anche io sono molto amareggiato per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per le sue condizioni e per come viene trattato dal suo Consiglio comunale che purtroppo non gli consente di avere proposte intelligenti. Non riesce a sbloccare quelli che dovrebbero essere progetti fondamentali per la città. Ognuno ha i suoi problemi". Parole che suscitano la reazione del capogruppo del Pd a Palazzo Marino, Filippo Barberis: "Dire che il Consiglio Comunale non consentirebbe al sindaco di avere proposte intelligenti è una frase che non fa onore al ruolo che ricopre e che fa un torto anche ai suoi colleghi di partito eletti a Palazzo Marino. Capisco il nervosismo per il mezzo ammutinamento della sua squadra di governo, ma non si può fare tutta questa confusione". Quanto al braccio di ferro sotterraneo tra la Lega, il partito che esprime il presidente della Regione, e Fratelli d’Italia, il partito di maggioranza relavita al Pirellone, ieri lo stesso Fontana ha voluto gettare acqua sul fuoco, come già Romano La Russa, capodelegazione dei meloniani in Giunta: "Non c’è nessuna tensione, stiamo lavorando per il Piano Regionale di Sviluppo che è veramente importante: guardiamo sempre e’ il futuro".