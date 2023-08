Dopo la denuncia della figlia Reclutato un fisioterapista Aldo può riprendere le terapie

di Giambattista Anastasio

Aldo potrà avere un fisioterapista a domicilio anche in queste settimane. Potrà averlo, per l’esattezza, anche nei giorni che separano dal 20 agosto. L’ente accreditato dalla Regione per prestargli l’assistenza prevista dal voucher sociosanitario e dal progetto “Rsa aperta“ ha trovato, in queste ore, un fisioterapista che possa sostituire la collega in ferie. Un’evoluzione rapida, un lieto fine. Avevamo riportato la denuncia di Emanuela Di Pietro, 56 anni, figlia di Aldo, solo martedì. Ieri la svolta.

Aldo ha 81 anni, un’invalidità del 100% e più patologie. Per questo ha diritto a ricevere le cure e le terapie previste e coperte dal voucher sociosanitario finanziato dalla Regione e gestito da enti accreditati. Nel caso di Aldo si tratta di due sedute di fisioterapia a settimana. Il problema è sorto alla fine di luglio, quando ad Emanuela è stato comunicato che la fisioterapista sarebbe andata in vacanza dal 5 al 20 agosto. A comunicarlo è stato la stessa fisioterapista, non l’ente per la quale questa lavora, non altri. "A quel punto – ha raccontato Emanuela – ho mandato una mail all’ente per avere delucidazioni e, soprattutto, per avere la certezza che, nonostante la totale mancanza di comunicazioni, avessero comunque previsto di inviare una sostituta o un sostituto per le sedute di cui ha bisogno mio papà. In un primo momento l’ente mi ha risposto che la fisioterapista sarebbe andata in vacanza solo dal 14 al 20 agosto, salvo poi ritelefonarmi per confermarmi che sarebbe mancata già dal 5 agosto". Quanto al sostituto, "alla fine l’ente ha ammesso che no, non era stato reclutato" nonostante il voucher fosse in corso. Fino a all’altroieri, quando Emanuela ha ricevuto la telefonata del dietrofront, del lieto annuncio: un sostituto c’è.