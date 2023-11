Dopo il nubifragio la protesta. Attacco al "Comune lumaca": marciapiedi rotti, è pericoloso

"I marciapiedi sono rotti, nessuno ha portato via nulla, è pericoloso". Dopo gli alberi morti di sete per colpa della siccità nel 2022, a Cernusco scoppia la nuova polemica legata al clima. "A quattro mesi dai nubifragi di fine luglio, i ragazzi sono costretti ad andare a scuola in queste condizioni".

La situazione in via don Milani, tassello dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, sbarca in aula, l’accusa al Comune-lumaca arriva direttamente da Giordano Marchetti, capogruppo di Vivere Cernusco, all’opposizione.

"Abbiamo tutti ben presente le immagini di quei giorni - spiega - ci saremmo però aspettati che dopo tutto questo tempo, almeno nelle zone che aono più frequentate da famiglie e alunni, come le vie che portano in classe, gli interventi di rimozione delle piante abbattute dal vento e di ripristino di strade e marciapiedi danneggiati fossero ultimati. Sono una priorità".

E invece "non è stato fatto ancora nulla. Ci si è limitati a transennare, ma i bambini sono costretti a fare lo slalom". Da qui, la domanda di attualità in Consiglio.

L’amministrazione comunale aveva calcolato la portata del disastro: 450 gli alberi crollati in poche ore e aveva annunciato l’avanzare del piano di sistemazione, l’ultimo aggiornamento è di un paio di settimane fa. "Evidentemente non basta", dice il gruppo di minoranza che ora attende di avere la risposta ufficiale. Un programma dettagliato degli interventi soprattutto "a partire proprio dai punti più critici".

Bar.Cal.