Donne, musica e memoria. I 5 maxi murales del Gallaratese

Si è concluso ieri “Minifestival“, progetto di Arte Urbana della Fondazione Arrigo e Pia Pini, con il contributo di Fondazione di Comunità Milano: protagonista è il quartiere Gallaratese. Cinque i maxi murales realizzati da artiste donne di fama internazionale intorno al complesso di via Appennini e via Consolini, tutti nati da un processo partecipato. Gli ultimi tre hanno preso vita in questo mese: il duo artistico Nabla & Zibe, con l’opera “Equilibrio dinamico” celebra la memoria agricola del quartiere, mentre le argentine Medianeras con “Frequency & Rhythm” mostrano un inno alla musica e alla cultura visiva come motore di riscatto e strumento per esprimere se stessi, che per molti ragazzi del quartiere, che producono musica rap o trap, incarna anche l’ambizione di raggiungere un pubblico più vasto. Nello stile, il murale è un richiamo all’iconico edificio del Gallaratese, il Monte Amiata, location di celebri spot e video musicali (da “CR-X” dei Casino Royale a “Vento sulla luna” di Annalisa e Rkomi, “Post Concerto” dei Coma Cose e “Scusa” di Fede Kampa). La street artist olandese JDL ha realizzato “Atlas”, un omaggio alle figure femminili che reggono il quartiere, il mondo. Gli altri due murales del progetto sono stati realizzati nei mesi scorsi dalle urban artist BTOY (“Il viaggio“, con al centro la memoria delle case popolari del Gallaratese“) e Leticia Mandragora (il tema della sua opera è lo sport, come strumento di integrazione e riscatto).