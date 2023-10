Donne, la parità lontana. Molestie e paghe più basse. Fino al 18% in meno nelle big

di Andrea Gianni

L’occupazione femminile cresce a Milano e in Lombardia, ma il divario tra uomini e donne si attesta ancora intorno ai 15 punti percentuali. E, quando lavorano, le donne in media guadagnano meno. I dipendenti di sesso maschile nelle aziende lombarde con più di 50 dipendenti hanno in media una retribuzione annua lorda (Ral) di 33.154 euro, mente quelli di sesso femminile si attestano su una Ral di 28.234 euro. Guadagnano, quindi, il 14,8% in meno. E il differenziale retributivo cresce fino al 18% nelle imprese sopra i 500 dipendenti: con l’aumentare delle dimensioni di un’azienda, quindi, aumentano anche i divari. Una fotografia scattata da Uila Milano, il sindacato Uil dei lavoratori nel settore agroalimentare, che ieri ha lanciato #siamopari, la nuova campagna sul tema delle pari opportunità.

"Il sindacato – evidenzia Serena Marenco, segretaria territoriale Uila Milano - ha concentrato in questi anni gli sforzi verso l’occupazione delle donne, il sistema di congedi e assistenza che è stato recentemente riformato cercando di rendere la genitorialità più condivisa tra uomo e donna. Tuttavia i dati parlano chiaro. L’occupazione femminile in Lombardia è cresciuta nel primo trimestre di quest’anno – sottolinea – però il tasso di occupazione per gli uomini si attesta al 76%, mentre le donne sono al 61%. Il gap si conferma ancora significativo, intorno al 15%". Una situazione migliorata rispetto all’anno scorso, quando il gap era del 17%. E le donne sono penalizzate anche guardando i contratti che vengono applicati, atipici o a tempo determinato, con scarse possibilità di stabilizzazione. Il 31% delle donne sono impiegate con contratti a termine, rispetto al 28% degli uomini.

C’è poi il tema del part time obbligato da "responsabilità di cura e familiari", che rappresentano la principale motivazione di una riduzione delle ore di lavoro per il 69% delle donne lombarde. Tutti fattori, quindi, che si riflettono sulle retribuzioni. Dall’ultima indagine sull’occupazione della Regione Lombardia emerge che oltre la metà delle donne (il 54%) lavora come impiegata, il 33.7% come operaia. Le donne in posizioni manageriali sono ancora una quota minoritaria, rispetto agli uomini.

In Lombardia, secondo i dati analizzati dalla Uila, il 13% delle donne occupate ha dichiarato di aver lavorato da casa "almeno la metà del tempo", rispetto al 10% degli uomini. "Lo smart working – prosegue Marenco – è un ottimo strumento di conciliazione fra vita e lavoro che però può generare conseguenze negative con aumento dei livelli di stress, isolamento, sovrapposizione tra vita domestica e lavorativa oltre a una riduzione della visibilità in azienda e delle prospettive di carriera". Senza considerare, poi, il problema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro e degli atteggiamenti sessisti, emersi ultimamente nel mondo della pubblicità milanese grazie alle denunce partite da un gruppo di donne. Problemi che, con modalità e declinazioni diverse, riguardano tanti altri settori. "L’obiettivo – conclude Marenco – è quello di creare un fronte comune tra aziende, sindacati e istituzioni per rimuovere gli ostacoli verso il raggiungimento della parità di genere".