Donna travolta dal treno in stazione

Travolta da un treno, una donna è morta nel pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Melegnano.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, alle 14.45, per la vittima non c’era più nulla da fare: "lesioni incompatibili con la vita" è stata la tragica constatazione.

Soccorso dal personale sanitario un 50enne che ha assistito alla scena ed è rimasto sconvolto: l’uomo ha ricevuto le cure del caso, senza bisogno però del trasferimento in ospedale.

La stazione ferroviaria di Melegnano è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto gli agenti della Polfer - ai quali sono affidate le indagini -, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario, intervenuto con un’automedica, un’ambulanza e l’elicottero.

Si sarebbe trattato, secondo le prime ricostruzioni, di un gesto volontario.

Impossibile, per il conducente del treno regionale 2169 di Trenord, evitare l’impatto.

L’episodio ha avuto contraccolpi sul traffico ferroviario locale. Con la tratta Milano-Lodi temporaneamente interrotta, i treni della linea suburbana S1 non proseguivano oltre la stazione di Rogoredo.

Per raggiungere Lodi – questo l’avviso emesso da Trenord – i viaggiatori potevano utilizzare i convogli da e per Piacenza e Mantova in partenza dagli scali di Greco-Pirelli, Milano Centrale e Rogoredo.

