Milano, donna reagisce a una rapina: due ragazze la sfregiano al volto. Tutto per un cellulare

Una donna di 42 anni è stata ferita al volto da due ragazze che hanno provato a prenderle il telefono. La tentata rapina è avvenuta in via Gola, una delle zone più pericolose della città a causa della malamovida e della microcriminalità che spesso ne riempe le cronache. L’episodio è avvenuto alle sette di mattina e la vittima è stata portata all’ospedale.

La quarantaduenne ha reagito alla tentata rapina del proprio telefono da parte delle due giovane e una di loro ha tirato fuori una lama e l’ha ferita sotto l’orecchio, fortunatamente non in modo grave. Le due ragazze sono poi riuscite a fuggire e sono ora ricercate dalle forze dell’ordine.

Il Comune di Milano sta adottando un nuovo regolamento per limitare i disagi legati alla movida selvaggia e comporterà un monitoraggio in cui la città sarà divisa in zone di criticità e potrà arrivare a contingentare e limitare le nuove aperture di locali nelle zone considerate già a rischio. Alle zone già note come i Navigli, la Darsena, Duomo, corso Garibaldi negli anni si sono infatti aggiunte quelle di Lazzaretto, Bicocca, via Melzo, Nolo, tra le altre.

Si prevedono limiti di orario per i dehors e gli spazi esterni dei locali mentre le ordinanze che vietano la vendita di bevande in vetro, che di solito hanno una durata di 30 giorni, potranno diventare strutturali ed essere applicate anche per diversi mesi nelle zone più problematiche. Ci saranno conseguenti sanzioni per chi non rispetta gli orari o gestisce male i dehors. A Milano dal 2003 al 2022 sono cresciuti del 58% gli esercizi pubblici, sono quasi 10 mila in più.