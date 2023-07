Donati 119 libri a Faenza colpita dall’alluvione

Il Sud Milano mobilitato per la Romagna. Ha portato alla raccolta di 119 libri l’iniziativa benefica che la scuola materna L’Aquilone di Melegnano, in collaborazione con la biblioteca comunale e la sede locale della Mondadori, ha organizzato a sostegno della biblioteca manfrediana di Faenza, fortemente danneggiata dall’alluvione dello scorso maggio. Tra i volumi raccolti - tutti nuovi - ci sono molti titoli per l’infanzia, comprensivi di albi illustrati e fumetti. La raccolta infatti ha riguardato soprattutto la fascia d’età 0-16. Soddisfazione per l’esito dell’iniziativa è stata espressa dagli organizzatori, che ora spediranno il materiale in Romagna per contribuire alla ricostruzione, anche culturale, di quella terra travagliata. I libri che dal Sud Milano stanno per raggiungere Faenza "rappresentano un piccolo passo per ricostruire quanto andato perso nel fango. Le storie ci permetteranno di guardare al futuro, ripartendo dai bambini e dalle bambine, dai ragazzi e dalle ragazze - commentano le docenti della scuola dell’infanzia L’Aquilone -. Un ringraziamento a tutti coloro che a Melegnano hanno collaborato all’iniziativa, intrecciando fili per costruire una nuova rete di collaborazioni, e alle bibliotecarie di Faenza per il coraggio e l’impegno che un nuovo inizio richiede". La raccolta di libri promossa a Melegnano va a sommarsi alle iniziative solidali che sono state organizzate in varie realtà del Sud Milano, a supporto degli alluvionati dell’Emilia-Romagna. Attraverso aiuti materiali e sostegno emotivo, infatti, anche l’hinterland milanese non ha mancato di far sentire la propria vicinanza alle popolazioni in difficoltà.

Alessandra Zanardi