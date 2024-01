Don Burgio e i ragazzi violenti: "Troppi con il coltello in tasca. Risolvono i problemi colpendo"

di Barbara Calderola

Don Claudio i ragazzi girano armati?

"Molti. Il perimetro del fatto deve ancora essere definito, ma come sempre in questi casi siamo di fronte a un problema di fondo, generalizzato, sempre lo stesso: ai ragazzi manca la parola, non sanno dialogare, per questo scoppiano i conflitti. Agiscono in modo compulsivo e hanno il coltello".

Una routine?

"In carcere vediamo continuamente situazioni del genere. Aggressioni che diventano tentati omicidi, ma dietro c’è lo stesso problema di domenica in via papa Giovanni. Una vicenda simile a quella di uno studente bullizzato il primo giorno di scuola. Ha reagito, si è difeso nell’unico modo che conosce ricorrendo alla violenza. Non sono atti di forza, ma di debolezza. Manca l’alfabeto emotivo".

Colpa degli adulti?

"Non sono certo le prime persone alle quali i giovani con problemi si rivolgono. Anzi, guardano ai genitori con diffidenza, li sentono assenti, lontani. E ne sono feriti".

Come si rimedia?

"Giocando d’anticipo, bisogna stare attenti ai segnali. Ne arrivano in continuazione. Prima di tutto non dobbiamo mai perdere d’occhio le dinamiche di gruppo, anche in classe".

C’è questo all’origine dell’episodio?

"È presto per dirlo. Chi ha accoltellato ha problemi psichiatrici. Aveva anche una terapia che si rifiutava di assumere. La situazione è delicata, per questo dico che vanno sviscerati tutti gli aspetti".

Un caso emblematico?

"Esatto. E qui tocchiamo un altro tasto dolente: la mancanza ormai cronica di comunità terapeutiche, con realtà come la nostra, che non dovrebbe somministrare medicinali, che si ritrova a farlo per sopperire alla mancanza di posti che si prendano cura di questi giovani. E poi c’è il problema degli educatori".

Troppo pochi?

"Certo e non potrebbe essere diversamente: guadagnano al massimo 1.300 euro al mese, fanno notti, lavorano nel weekend e hanno grandi responsabilità. La verità è che sono coetanei degli assistiti e spesso hanno gli stessi guai: attacchi di panico, ad esempio".

Perché?

"Perché appartengono a questa generazione che paga un pegno altissimo alla solitudine: sono pieni di insicurezze che li portano ad agire in modo impulsivo. Non hanno capacità di riflessione e quindi non sono consapevoli. È questo il grosso problema. Se aggiungiamo che hanno davanti adulti evanescenti, alla fine si sentono obbligati ad agire di testa loro senza averne le capacità. Prevale la rabbia. Il ragazzo che ha aggredito aveva già avuto altri episodi simili in altre comunità, ma non ce l’avevano detto".

Se ne può uscire?

"Senza dubbio, ma dipende anche dalla nostra capacità di non alimentare un clima giustizialista. Al Beccaria c’è tanta disperazione: quanti adolescenti ho visto prendere i muri a testate. La brutalità appartiene alla loro vita di tutti i giorni. I ragazzi sono deboli dal punto di vista della riflessione. E l’aggressione arriva spesso da chi è più in difficoltà. Un gesto estremo, sbagliato, ma pur sempre di autotutela. Il responsabile, spesso, è la parte che soccombe. Infine, in generale, non mi riferisco alla vicenda specifica, c’è il problema delle droghe. In misura cautelare bisogna fare i conti con l’astinenza che amplifica la prepotenza".