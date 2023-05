"Domiciliari per Bandiera Pesa 33 chili"

"Il mio assistito non può stare in carcere, le sue condizioni di salute non sono incompatibili con la detenzione. Oggi pesa 33 chili. È in pericolo di vita. Chiediamo da mesi che vengano disposti gli arresti domiciliari anche con applicazione del braccialetto elettronico in modo che possa essere ricoverato e curato in ospedale. Se le sue condizioni dovessero peggiorare o addirittura dovesse sopraggiungere la morte agiremo nei confronti dei responsabili". È la protesta dell’avvocato Amedeo Rizza, legale difensore di Gaetano Bandiera, classe 1948, indiscusso boss della locale della ‘ndrangheta di Rho, arrestato lo scorso 22 novembre nell’ambito dell’inchiesta “Vico Raudo”. Il 75enne era finito in carcere la prima volta nel 2010 nell’ambito dell’operazione Infinito per associazione mafiosa. Condannato in via definitiva, scontata una parte della pena, nel 2021 aveva ottenuto la detenzione domiciliare per problemi di salute. Insieme al figlio Cristian, 46 anni, anche lui arrestato, era riuscito a ricostruire la locale della ‘ndrangheta e avrebbe ripreso il pieno controllo di spaccio di roga ed estorsioni sul territorio di Rho attraverso una serie di intimidazioni, minacce e pestaggi. Lo scorso 22 novembre è finito nuovamente nel carcere a Opera. "Le sue condizioni di salute sono peggiorate, ora si sposta su una sedia a rotelle, non può godere dell’ora d’aria perché non è in grado di fare le scale, ha problemi respiratori – spiega l’avvocato – lo scorso 2 febbraio Stefania Donadeo, la gip di Milano titolare dell’inchiesta, ha dato l’incarico a due periti medici di accertare le condizioni fisiche di Bandiera e le perizie confermano l’incompatibilità con il carcere". Al 75enne è stato proposto il ricovero nel reparto all’interno dell’ospedale San Paolo di Milano, ma lo ha rifiutato. "Non è idoneo per le cure e gli esami specialistici che deve fare, il mio assistito ci è andato altre volte, ma non è stato trattato bene", aggiunge il legale. E così ad oggi nonostante le perizie, un’ordinanza del gip che dispone il ricovero in una struttura sanitaria, i solleciti del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) e una comunicazione del direttore di Opera, l’anziano boss resta in carcere.

Roberta Rampini