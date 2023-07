Domani MILANO: Copia del Telefono di La Russa Jr al vaglio della Questura

Ha già nominato un proprio consulente tecnico per seguire la fase dell’effettuazione della copia forense, fissata per domani e delle analisi informatiche sul telefono sequestrato, la difesa di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio e indagato per violenza sessuale, assieme all’amico e dj Tommaso Gilardoni, dopo la denuncia di una 22enne per presunti abusi avvenuti dopo una nottata nella discoteca Apophis a Milano, tra il 18 e il 19 maggio. Dopo l’estrapolazione della copia forense del telefono del giovane, che si svolgerà negli uffici della Questura e nell’ultimo giorno utile prima della sospensione dei termini di indagine per la pausa estiva, i pm selezioneranno delle parole chiave per andare a cercare file, messaggi e immagini utili. Una fase che avverrà nel contradditorio tra le parti e con l’attenzione di non pregiudicare le garanzie costituzionali dei parlamentari, anche perché il telefono è intestato allo studio legale del padre del giovane. La difesa, con l’avvocato Adriano Bazzoni, vuole tenere, da quanto chiarito, in tutte le fasi un atteggiamento di massima collaborazione e trasparenza nelle indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. La difesa nominerà consulenti in tutte le fasi, come nel caso in cui i pm dovessero disporre una consulenza sugli esiti degli esami anche tossicologici.