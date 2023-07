Domani l’addio alla piccola Evelyn

Lutto cittadino per la scomparsa della piccola Evelyn. Rozzano si prepara per l’ultimo saluto a Evelyn, la piccola di sette anni che ha perso la vita in un tragico incidente mentre si trovava in piscina. L’amministrazione comunale ha deciso di dichiarare il lutto cittadino per la giornata di domani, in occasione della cerimonia funebre che avrà luogo nella chiesa Sant’Angelo in via Don Angelo Lonni alle 10. La bandiera sul palazzo comunale sarà esposta a mezz’asta in segno di lutto. Tutta la cittadinanza è invitata ad adottare comportamenti conformi al comune sentimento della città. Ed è prevista una massiccia partecipazione da parte dei rozzanesi al funerale della piccola, che viveva nel quartiere Aler. Sono centinaia i messaggi di condoglianze lasciati sulla pagina ufficiale di Fb del Comune.

Evelyn Amendola è morta domenica scorsa al Policlinico San Matteo di Pavia dopo il disperato tentativo di salvataggio nella piscina del centro sportivo Le Valli di Battuda dove attorno alle 12.30 era rimasta vittima di un incidente sul quale la Procura di Pavia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le riprese di alcune telecamere del circuito di sorveglianza del centro che pare puntassero proprio sulla piscina nel punto dove si è consumata la tragedia.

Massimiliano Saggese