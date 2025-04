Dodici artisti in mostra alla Quadreria

Sarà aperta fino al 15 giugno "Passato e presente", mostra con 12 artisti che interpretano la collezione Crivelli alla Quadreria di Trezzo. Il percorso riannoda il dialogo fra opere storiche e visioni contemporanee, "ogni pittore - spiega la curatrice Simona Bartolena - è stato chiamato a confrontarsi con un’opera della collezione in un gioco di riflessi e contrappunti visivi". Le tele storiche - la più famosa è la “Madonna con il Bambino” di Bernardino de’ Conti, scuola leonardesca, - diventano così "l’inizio di nuove visioni con connessioni tematiche, formali o simboliche con creazioni recenti, che le rileggono sotto una nuova luce". Un confronto che "non vuole sancire discendenze o affinità obbligate, ma piuttosto suggerire sguardi trasversali, intuizioni condivise ed evocare risonanze emotive capaci di coinvolgere ogni tipo di pubblico". Il percorso espositivo, arricchito da didascalie pensate per una fruizione divulgativa, rende accessibile e stimolante l’interazione tra passato e presente, offrendo un’esperienza culturale intensa, che "stimola la riflessione e favorisce la riscoperta della tradizione artistica attraverso il filtro del contemporaneo". "Passato e Presente", aperta: venerdì: 14.30 -17; sabato e domenica 14.30-17.30. Visite guidate sabato e domenica dalle 16.15 alle 17.15. Quadreria Crivelli, via Dante 12 - 02.9092569 (lunedì e giovedì 9.30-12.30); 345.9132210 (dal lunedì a sabato 10-12). Biglietto: 5 euro, ridotto: 2 euro. Gratis per gli abbonati al circuito dei musei lombardi. Bar.Cal.