Documenti sulla proprietà Il Milan chiede una proroga

La scadenza era il 14 marzo. Per quella data Inter e Milan avrebbero dovuto inviare al Comune i documenti con gli estremi dei loro proprietari, per l’esattezza: il Documento a supporto dei requisiti soggettivi dei due committenti. Una richiesta necessaria per proseguire l’iter per il nuovo stadio di Milano, nell’area di San Siro. L’Inter vi ha provveduto quasi per intero: il plico recapitato a Palazzo Marino contiene il 98% delle carte chieste dall’amministrazione. Il Milan, invece, ha chiesto una proroga di 90 giorni. Un fatto che si presta a più interrogativi. È la prova che sussistono problemi nell’indicare la proprietà del Diavolo? Che il Milan non ha ancora abbandonato la soluzione San Siro? O è un prender tempo nell’attesa di capire se siano percorribili le soluzioni alternative? Dal Milan spiegano che è una proroga tecnica, dovuta alla necessità di reperire documenti all’estero. E, quanto allo stadio, tutte le opzioni sono ancora al vaglio.