Divise e complotti Guardie popolari sotto inchiesta

Tra di loro avevano anche sottoscritto una sorta di bizzarro "giuramento". La formula era la seguente: "Giuro di eseguire fedelmente i miei doveri di tutore di questa guardia popolare in base ai principi della giustizia naturale e della legge popolare". Si spacciavano per "guardie popolari", indossando anche delle fantomatiche divise per apparire più credibili. Gli agenti della Polizia di Stato di Bergamo, con i colleghi di Milano e Novara, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di tre persone, residenti a Milano, Bergamo e Novara, indagate per usurpazione di funzioni pubbliche e minaccia a pubblico ufficiale. Sequestrata anche documentazione basata sulle teorie che disconoscono lo Stato, tra le quali alcune riproduzioni di "lasciapassare universali", documenti di identità del irreali che i soggetti ritenevano di utilizzare al posto delle normali carte d’identità.